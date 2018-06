Merken Gemerkt

29.06.2018

Bosch investiert in den Standort Indien Asien

Die Bosch-Gruppe sieht in Indien interessante Märkte für Lösungen für Elektromobilität, vernetzte Mobilitätsservices sowie für intelligente Städte und Industrie 4.0. Im vergangenen Jahr erzielte Bosch in der Region einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro und erwartet eine weitere positive Geschäftsentwicklung.

Vor allem im Umbruch im indischen Automobilmarkt sieht Bosch große Chancen: Der südasiatische Staat hat Deutschland als viertgrößten Automobilmarkt der Welt abgelöst. 2017 stieg der Fahrzeugverkauf um 9,5 Prozent. Ab April 2020 plant Indien den Sprung vom Emissionsstandard BS-IV zu BS-VI (entspricht Euro 6). Parallel treibt die Regierung die Entwicklung von Elektromobilitätslösungen angepasst an den indischen Markt voran.

Um der Nachfrage gerecht zu werden, will Bosch in den kommenden drei Jahren rund 220 Millionen Euro investieren. Neben der Modernisierung der indischen Bosch-Fertigungsstätten fließt ein Großteil der Investitionen in den Ausbau des Bosch Smart Campus Adugodi in der südindischen Metropole Bengaluru. Der frühere Fertigungsstandort wird zu einem Hightech-Entwicklungszentrum umgebaut. Bereits in den vergangenen fünf Jahren investierte Bosch insgesamt rund 670 Millionen Euro im Land.

Am Smart Campus in Adugodi sind mehr als 3.600 Ingenieure beschäftigt. Insgesamt sind rund 18.000 der insgesamt 31.000 indischen Bosch-Mitarbeiter an mehreren Standorten in Bengaluru und Coimbatore in der Forschung und Entwicklung tätig. Damit betreibt Bosch in Indien die umfassendsten Entwicklungsaktivitäten außerhalb Deutschlands. Die indischen Ingenieure entwickelten beispielsweise eine Vernetzungslösung für den indischen Markt. Die Telematik-Plattform stellt genaue Fahrzeugdaten auf dem Smartphone bereit. Zu den Funktionen zählen Flottenmanagement, Leistungen bei Notfällen, Off-Road-Anwendungen und intelligente Transporte für die Smart-City. Mit Lösungen wie dieser wird der Anfang des Jahres neu gegründete Bosch-Geschäftsbereich „Connected Mobility Solutions“ das Geschäft mit der vernetzten Mobilität auch in Indien vorantreiben.

Standort für künstliche Intelligenz

Beim Thema künstliche Intelligenz (AI) spielt Indien ebenfalls eine zentrale Rolle innerhalb der Bosch-Gruppe. Im vergangenen Jahr investierte das Unternehmen rund 300 Millionen Euro in das Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) mit Standorten auf drei Kontinenten. Einer der Hauptstandorte ist Bengaluru – neben den Zentren in Sunnyvale in den USA und Renningen in Deutschland. Darüber hinaus hat Bosch in Indien eine Partnerschaft mit dem Indian Institute of Technology Madras in Chennai geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Errichtung des Robert-Bosch-Center for Data Science and Artificial Intelligence, das an Themen wie dem Einsatz von Big Data zur Verbesserung der Fehlervermeidung und -behebung in der Industrie forscht.

