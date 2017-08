Merken Gemerkt

10.08.2017

Bosch, Geo++, Mitsubishi Electric und u-blox gründen Joint Venture für GNSS-Positionierungsdienste

Die Robert Bosch Gmbh, Geo++, Mitsubishi Electric und u-blox haben die Gründung des Joint Ventures Sapcorda Services GmbH bekannt gegeben. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsunternehmen, das GNSS-Positionierungsdienste mit hoher Präzision zur Verfügung stellen wird.

© Sapcorda

Sapcorda wird global verfügbare GNSS-Positionierungsdienste über Internet- und Satellitenübertragung anbieten und zentimetergenaue Präzision für GNSS ermöglichen. Die Services sollen hochvolumige Märkte in den Bereichen Automotive, Industrie und Konsumgüter bedienen. Der Korrekturdaten-Dienst in Echtzeit wird in einem offenen Format bereitgestellt, ist öffentlich zugänglich und nicht an Empfänger-Hardware oder -Systeme gebunden.

