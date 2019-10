Merken Gemerkt

17.10.2019

Bosch fertigt Siliziumkarbid-Halbleiter für elektrische Antriebe eMobility

Mikrochips aus Siliziumkarbid (SiC) von Bosch werden zukünftig in der Leistungselektronik von Elektro- und Hybridfahrzeugen eingesetzt. Im Vergleich zu Siliziumchips haben SiC-Halbleiter eine bessere elektrische Leitfähigkeit, was höhere Schaltfrequenzen erlaubt und Energieverlust in Form von Wärme reduziert.

© Bosch

Bosch produziert die neue Generation der Halbleiterchips im Werk Reutlingen. In der Leistungselektronik sorgen sie dafür, dass 50 Prozent weniger Energie in Form von Wärme verloren geht. Umso effizienter kann die Leistungselektronik arbeiten und umso mehr Energie steht für den Antrieb und damit die Reichweite zur Verfügung. Mit einer Batterieladung können Autofahrer so sechs Prozent weiter fahren.

Durch die deutlich geringeren Wärmeverluste der Chips und weil sie bei deutlich höheren Betriebstemperaturen arbeiten, kann die Kühlung der Antriebskomponenten reduziert werden. Das wirkt sich positiv auf Gewicht und Kosten von Elektrofahrzeugen aus.

2018 betrug der Wert der Chips in einem Auto durchschnittlich rund 370 US-Dollar (337 Euro) (Quelle: ZVEI). Während dieser Betrag für Anwendungen jenseits von Infotainment, Vernetzung, Automatisierung und Elektrifizierung jährlich um ein bis zwei Prozent wächst, hat ein Elektrofahrzeug zusätzlich Halbleiterchips für durchschnittlich 450 US-Dollar (410 Euro) an Bord. Experten gehen davon aus, dass sich dieser Wert durch das automatisierte Fahren nochmals um rund 1 000 US-Dollar (910 Euro) erhöht. Damit gehört der Automobilmarkt zu den Wachstumstreibern im Halbleitergeschäft.

