18.04.2018

Bosch eröffnet neues Forschungszentrum in Sunnyvale Neueröffnung

Bosch zieht im Silicon Valley an einen größeren Standort und eröffnet in Sunnyvale ein neues Research and Technology Center (RTC). Es war bislang in Palo Alto untergebracht. Die Kosten für den neuen Standort belaufen sich auf 36 Millionen Euro.

Im neuen RTC sind 200 Mitarbeiter unter einem Dach vereint. Der Standort bietet auf knapp 10 000 Quadratmetern insgesamt 40 Prozent mehr Fläche und Platz für bis zu 300 Beschäftigte. Rund die Hälfte der Mitarbeiter in Sunnyvale entwickelt in der Grundlagenforschung und Vorausentwicklung des Unternehmens Prozesse und Lösungen in Bereichen wie Data Mining, Sensorik, Künstlicher Intelligenz oder dem automatisierten Fahren.

Darüber hinaus beherbergt das für zunächst zehn Jahre angemietete Gebäude auch Entwicklungsaktivitäten für neun verschiedene Geschäftsbereiche von Bosch. Sie arbeiten daran, die in der Forschung entwickelten Lösungen marktfähig zu machen, und betreiben Trendscouting. Zudem befindet sich im RTC eine Dependance der Robert Bosch Venture Capital GmbH. Die Venture Capital-Tochter von Bosch investiert weltweit in Start-up-Unternehmen aller Entwicklungsphasen.

Bosch ist bereits seit 1906 in den USA vertreten und beschäftigt dort derzeit gut 18.000 Mitarbeiter, davon mehr als 2.000 Forscher und Entwickler. In den Jahren 2013 bis 2017 hat Bosch insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro in den USA investiert, unter anderem in den Ausbau der Mobility Solutions Werke in Charleston und Anderson. 1999 eröffnete Bosch mit zunächst drei Mitarbeitern das Research and Technology Center im Silicon Valley – die erste Forschungsniederlassung außerhalb Europas. Bosch setzt bei seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den USA auch auf die Partnerschaft mit Universitäten vor Ort, wie etwa der Stanford University oder der University of California in Berkeley. Weitere Dependancen des RTC befinden sich in Pittsburgh nahe der Carnegie Mellon University und in Boston, direkt gegenüber vom MIT Campus.

Der Standort bietet auf knapp 10 000 Quadratmetern insgesamt 40 Prozent mehr Fläche und Platz für bis zu 300 Beschäftigte. © Bosch

