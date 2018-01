Merken Gemerkt

Merken

24.01.2018

Bosch eröffnet IoT-Campus in Berlin Campus

Bosch eröffnete den neuen Bosch IoT-Campus im Kreativquartier Ullstein-Haus am Tempelhofer Hafen. Dort arbeiten mehr als 250 Bosch-Mitarbeiter, die aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens stammen. In den kommenden Jahren soll die Anzahl der Mitarbeiter auf rund 400 steigen.

© Bosch

Die IoT-Experten sollen Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten für vernetzte Lösungen beraten und begleiten. Das sind beispielsweise Lösungen aus den Bereichen Industrie 4.0, vernetzte Mobilität und Smart City sowie Smart Home. Der neue Standort ist zugleich Hauptsitz der Bosch Software Innovations GmbH, die in Berlin bisher am Schöneberger Ufer beheimatet war.

Zirka drei Millionen Euro hat Bosch in den Standort und die neue Arbeitswelt investiert. In den Werkstätten können zügig Prototypen gebaut werden. Ein Wohnwagen sorgt für User Experience, indem dort Prototypen in einer sehr frühen Projektphase getestet werden.

