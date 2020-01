Merken Gemerkt

28.01.2020

Bosch erhöht Anteil am Brennstoffzellen-Experten Ceres Power Beteiligung

Bosch hat seinen Anteil an Ceres Power von 3,9 Prozent auf rund 18 Prozent erhöht. Insgesamt investiert Bosch rund 90 Millionen Euro. Die Unternehmen kombinieren die SteelCell-Technologie von Ceres Power mit den Bosch-Kompetenzen in Technologie, Fertigung und Lieferketten-Management.

© Bosch

Seit der Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung im August 2018 kooperiert Bosch mit Ceres Power bei der Entwicklung von Brennstoffzellen-Stacks für stationäre Anwendungen. Dadurch konnte Bosch im Herbst 2019 in Deutschland mit einer Kleinserienfertigung erster Brennstoffzellensysteme beginnen. Die Anteilserhöhung soll die Kooperation im Hinblick auf eine mögliche industrielle Großserienfertigung der Ceres SteelCell für vielfältige Anwendungen stärken. Die Technologie soll unter anderem in Form kleiner dezentraler Kraftwerke in Städten, Fabriken, Rechenzentren und beim Betreiben von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen.

Ceres Power entwickelt Festoxid-Brennstoffzellen-Technologien (SOFC). Strategisch will das Unternehmen die Technologie durch lizenzierte Volumenfertigung mit Partnern industrialisieren und sie für die vernetzte und dezentrale Energieerzeugung einsetzen.

