24.10.2018

Bosch beteiligt sich an ads-tec Energy Beteiligung

Bosch Thermotechnik erwirbt eine 39-prozentige Beteiligung an der ads-tec Energy GmbH, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der ads-tec-Gruppe, Nürtingen. Die Vereinbarung soll die Aktivitäten auf dem Gebiet elektrischer Stromspeicher und der Ladeinfrastruktur vorantreiben.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen. Über die finanziellen Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart.

Die ads-tec Gruppe ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das mit ihren beiden operativen Tochtergesellschaften in den Bereichen „Industrial IT“ und „Energy“ tätig ist. Im Bereich „Energy“ entwickelt und liefert das Unternehmen intelligente Batteriespeicher- und Energiemanagementsysteme. Dazu gehören speicherbasierte Schnellladesysteme für Elektroautos, die hohe Ladeleistung und damit kurze Ladezeiten auch an begrenzten Netzanschlüssen ermöglichen. ads-tec besitzt neben der Zentrale in Nürtingen auch einen Fertigungsstandort in Dresden. Alle Produkte der Unternehmensgruppe werden in Deutschland im eigenen Haus entwickelt und produziert.

