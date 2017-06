Merken Gemerkt

Merken

19.06.2017

Bosch baut neues Halbleiterwerk in Dresden

Bosch investiert weiter in Deutschland und errichtet eine Chipfabrik in Dresden. Am neuen Standort sollen für die wachsenden Anwendungen in der Mobilität und im Internet der Dinge Halbleiter auf Basis der 300-mm-Technologie produziert werden.

Der Bau des Werks soll bis Ende 2019 abgeschlossen sein, die Produktion voraussichtlich Ende 2021 beginnen. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund eine Milliarde Euro und ist die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jahrigen Geschichte von Bosch. "Für den Ausbau unserer Halbleiterkompetenz bietet der Wirtschaftsstandort Sachsen gute Voraussetzungen," sagte Dr. Dirk Hoheisel, Mitglied der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. Dresden ist bekannt für sein Mikroelektronik-Cluster, genannt Silicon Saxony. Das Cluster umfasst Unternehmen der Zulieferer-, Dienstleister- und Anwenderindustrie sowie Universitäten mit entsprechender technologischer Expertise.