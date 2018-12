Merken Gemerkt

21.12.2018

BMZ Group und Samsung SDI kooperieren eMobility

Die BMZ Group, Hersteller von Lithium-Ionen Batterie-Systemen in Europa startet gemeinsam mit Samsung SDI aus Korea eine langfristige Kooperation im Bereich der Elektromobilität. Die beiden Unternehmen wollen den Ausbau von elektromobilen Anwendungen im europäischen Markt voranbringen.

Links Sven Bauer, CEO & Founder der BMZ Group mit Michael Son, Sr. Vice President von Samsung SDI © BMZ Group

Der Zellhersteller Samsung SDI stützt sich in Zukunft bei den Themen Batteriesysteme, -integration und Software auf die BMZ Group als Systemlieferant. BMZ hat in diesem Zusammenhang mit einem Investitionsvolumen von knapp 1 Mrd. USD Batteriezellen in Korea bestellt und hat damit für die nächsten fünf Jahre Liefersicherheit durch einen weiteren Partner.

Automobilkunden des Batterieproduzenten BMZ werden im kommenden Jahr ihre Produktionsmengen verdoppeln, darunter Hersteller von elektrischen Nutz- und Personenfahrzeugen sowie Bussen. Die BMZ Group reagiert auf die Nachfrage mit diesem Kapazitätsausbau.

