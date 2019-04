Merken Gemerkt

10.04.2019

BMW und DXC Technology kooperieren Autonomes Fahren

DXC Technology und BMW haben einen Vertrag unterzeichnet, um die autonome Fahrzeugentwicklung von BMW über die High Performance D3 Plattform zu unterstützen. DXC bietet Dienstleistungen zur Vereinfachung von Datenanalysen und zum Training der Algorithmen an.

© DXC Technology

Die BMW Group High Performance D3 Plattform unterstützt das hauseigene autonome Fahrzeugentwicklungsprogramm und sammelt Straßenfahrdaten aus der globalen BMW Forschungs- und Entwicklungsflotte. Mit der digitalen Lösung von DXC sind BMWs Forschungs- und Entwicklungsteams in der Lage, Daten von Fahrzeugsensoren in Sekundenschnelle zu sammeln, zu speichern und zu verwalten. Das führt zu schnelleren Entwicklungszyklen.

DXC fokussiert sich darauf, Forschung und Entwicklung für autonomes Fahren voranzustreiben, indem es die Entwicklungs- und Testzyklen beschleunigt. Ein Beispiel dafür ist DXC Robotic Drive, das den Entwickungsprozess des autonomen Fahrens beschleunigt – von der Detanerfassung, Speicherung und Analyse bis hin zur Bereitstellung des entwickelten Wissens. DXC Robotic Drive basiert auf einem Open-Source-Ökosystem und ist vor Ort in einer Cloud- oder Hybrid-Umgebung verfügbar, so dass Arbeitslasten leicht verschoben werden können. Ingenieure arbeiten damit unabhängig von ihrem geografischen Standort agil zusammen. Die Nutzung einer Plattform für Speicherung, Verarbeitung und KI-Training reduziert die Hard- und Softwareanforderungen und damit die Kosten und die Komplexität. Daten lassen sich global sammeln, aber zentral überwachen. Die DXC Robotic Drive-Plattform und das Toolkit umfassen Analytik, Cloud, Plattform- Sicherheits- und Application Services. DXC Technology bietet ein weltweites Netzwerk von Automotive-Centers of Excellence, in denen Partner und Kunden von DXC zusammenarbeiten.

