11.10.2019

BMW überträgt OSI-Format-Spezifikation an ASAM Schnittstelle

Die BMW AG und ASAM e.V. haben einen Vertrag unterzeichnet, der die Weiterentwicklung der OSI (Open Simulation Interface) Format Spezifikation bei ASAM vorsieht. OSI beschreibt eine generische Schnittstelle zu Sensormodellen und Fahrsimulatoren und wird beim Test und der Absicherung von hochautomatisierten Fahrfunktionen genutzt.

OSI (Open Simulation Interface) definiert eine generische Schnittstelle zwischen automatisierten Fahrfunktionen, Fahrsimulatoren und Sensormodellen. Es ermöglicht dem Nutzer, automatisierte Fahrfunktionen an jeden kompatiblen Fahrsimulator anzubinden. Durch die standardisierte Schnittstelle wird die Integration von Sensormodellen vereinfacht und der Nutzen virtueller Tests verstärkt.

Die BMW AG hat entschieden, die Rechte an dem von ihr initiierten OSI Projekt an den ASAM e.V. abzutreten, um eine Langzeitunterstützung innerhalb einer neutralen Standardisierungsorganisation sicherzustellen. Mit den kürzlich übertragenen OpenX Standards hat ASAM Kompetenz im Bereich Simulation hinzugewonnen und kann seither auf eine große Anzahl an Simulationsexperten und OSI Nutzern zurückgreifen, mit denen sie den Standard weiterentwickeln kann.

Schematische Darstellung von ASAM OSI © ASAM e.V.

ASAM hat entschieden, einen neuen Standardisierungsprozess anzuwenden, der agile und funktionsorientierte Entwicklungsmethoden nutzt. Dies ermöglicht es allen Experten, an Diskussionen teilzunehmen und mit Codeeinreichungen beizutragen. Letzteres unter dem Vorbehalt, dass die Arbeitsgruppe der Einreichung zustimmt. OSI wird vollständig auf der kollaborativen Open Source Plattform GitHub weiterentwickelt. Die Spezifikation wird dabei automatisch generiert. Automatisierte Test- und Absicherungsprozesse stellen dabei eine stabile Codebasis sicher. Die OSI Format-Spezifikation wird in „ASAM OSI“ umbenannt und wird über GitHub und die ASAM Webseite kostenfrei verfügbar sein.

Über OSI (Open Simulation Interface)

Das Testen in Simulationsumgebungen bietet den Vorteil einer vollständig kontrollierbaren und reproduzierbaren Umgebung. In diesem Kontext definiert OSI eine generische Schnittstelle um Modularität, Integrierbarkeit und Austauschbarkeit der einzelnen Komponenten (Umgebungssimulation, Sensormodell, Logikmodell und Funktion) zu ermöglichen.

Die OSI Spezifikation nutzt die Protocol Buffer Library von Google. Es enthält die volle Dokumentation und zusätzliche unterstützende Projekte, die in Kürze öffentlich und kostenfrei auf der ASAM Webseite und in den GitHub Repositories verfügbar sein werden.

