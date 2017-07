Merken Gemerkt

Merken

13.07.2017

BMW steigt in die Formel E ein

Nachdem Audi als erster deutscher Automobilhersteller in die Formel E eingestiegen ist, und als Audi Sport ABT Schaeffler Anfang Dezember in Hongkong in die vierte Saison der Formel E startet, wird nun auch BMW ab Saison 5 (2018/19) als offizieller Hersteller in der FIA Formula E Championship vertreten sein.

Die Fahrzeuge mit einem vollständig neu entwickelten BMW Antriebsstrang werden von BMW werksseitig mit dem Andretti Formula E Team eingesetzt. Die zentrale Triebfeder für den neuen BMW i Motorsport ist die Entwicklung innovativer Technologien im Bereich der Elektromobilität. Aus dem Formel E Projekt fließen schon jetzt wertvolle Impulse in die Entwicklung des BMW iNEXT und der folgenden Generation der BMW i Modelle mit Elektroantrieb ein. Dieselben Ingenieure, die sich mit der Zukunft der Elektromobilität auf der Straße beschäftigen, stellen sich gemeinsam mit den Kollegen von BMW Motorsport im Rahmen des Formel-E-Projekts einer vollkommen auf Performance ausgelegten Umgebung mit starken Wettbewerbern. Die gewonnenen Erfahrungen fließen direkt wieder in die Serienentwicklung ein – bei der Entwicklung der nächsten BMW i Modelle.

Hongkong ePrix, FIA Formula E Championship, MS Amlin Andretti, Jens Marquardt, Alejandro Agag ©LAT

"Dieses Projekt ist bei uns durch und durch von der Technologie getrieben. Wir nutzen die Formel E als Entwicklungslabor unter den einzigartigen Bedingungen des Rennsports – mit ganz eigenen Anforderungen und Möglichkeiten, sagte Klaus Fröhlich, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Entwicklung.