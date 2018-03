Merken Gemerkt

26.03.2018

BMW Group setzt auf HERE HD Live Map Navigation

Die BMW Group wird in künftigen hochautomatisiert fahrenden Fahrzeugmodellen die HD Live Map von HERE Technologies einsetzen. Diese präzise Karte soll zu Beginn des nächsten Jahrzehnts zu erhöhter Sicherheit und mehr Komfort für Fahrer und Beifahrer beim autonomen Fahren beitragen.

© HERE

Das ist der erste kommerzielle Vertrag, den HERE mit einem Autohersteller geschlossen hat, um die HD Live Map in Serienfahrzeuge zu bringen. Er folgt einer gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsphase zwischen HERE und der BMW Group.

HERE ist Pionier in der Nutzung von künstlicher Intelligenz, um Kartenlösungen für das autonome Fahren zu entwickeln. Die HD Live Map ist nach Firmenangaben genauer als anderen Karten, die heute für Navigationssysteme verfügbar sind. Sie erhält auch häufiger Aktualisierungen, da sie auf Daten von einer wachsenden Zahl von Partnern aus der Autoindustrie zurückgreifen kann.

Ende dieses Jahres wird die HD Live Map in Nordamerika und Europa mehr als 1 Million Kilometer abdecken. Dazu gehören ein dezimetergenaues Abbild des Straßennetzes mit Fahr- und Standspuren, Fahrbahnmarkierungen und -mittellinien und Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie eine umfassende Datenschicht mit Objekten und Hindernissen am Straßenrand zur Lokalisierung von Fahrzeugen.

