Merken Gemerkt

Merken

12.10.2017

BMW Group investiert 400 Millionen Euro in den Ausbau des FIZ München

Die BMW Group wird ihr Forschungs- und Innovationszentrum FIZ im Münchner Norden ausbauen. Das Entwicklungszentrum soll bis 2050 um rund 50 Prozent wachsen und wird im ersten Bauabschnitt mit einem Investment der BMW Group rund 400 Millionen Euro unterstützt.

© BMW Group FIZ Future

Der Grundstein wurde jetzt für einen Gebäudekomplex mit einer Bruttogeschossfläche von 157.000 Quadratmetern gelegt. Ab 2019 sollen dort rund 5.000 Mitarbeiter die Hard- und Software für die zukünftigen Fahrzeuge des Unternehmens entwickeln.

Im Rahmen ihrer Strategie NUMBER ONE > NEXT verfolgt die BMW Group mit dem Programm FIZ Future das Ziel, einen Rahmen für die langfristige Entwicklung ihres Forschungs- und Innovationszentrums im Münchner Norden zu schaffen. Mit rund 26.000 Arbeitsplätzen und ca. 1 Mio. m2 Nettogeschossfläche ist das Entwicklungszentrum schon heute der größte Standort der BMW Group. In mehreren Ausbaustufen sollen bis 2050 weitere Arbeitsplätze für rund 15.000 Mitarbeiter geschaffen werden.

Dabei geht es nicht nur darum, Raum zu schaffen, sondern vor allem auch die Rahmenbedingungen für das Arbeiten der Zukunft. Technologische Veränderungen, getrieben durch Digitalisierung und Vernetzung, erfordern agile Teamstrukturen, schnelle Entscheidungen und ihre unmittelbare Umsetzung.

zu BMW