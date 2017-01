Merken Gemerkt

16.01.2017

BMW forscht mit IBM Watson

IBM hat eine Zusammenarbeit mit der BMW Group auf dem Gebiet der Forschung angekündigt. Herausgefunden werden soll, welche Rolle Watson Cognitive Computing bei der stärkeren Personalisierung des Fahrerlebnisses sowie der Entwicklung intuitiver Fahrerassistenzsysteme für die Autos der Zukunft einnehmen kann.

Harriet Green, Global Head Watson IoT, und Niklaus Waser, Leiter des Watson IoT Centers, übergeben symbolisch einen Schlüssel an Marcus Raisch, Leiter E-Mobility, und Alexander Kraubitz, International Corporate Sales der BMW Group. (© IBM)

Dazu wird ein Team von Forschern der BMW Group in die neue globale Watson IoT- Zentrale der IBM in München einziehen und dort Seite an Seite mit Forschern, Entwicklern und Beratern von IBM arbeiten. Um die Möglichkeiten des Einsatzes kognitiver Technologien zu untersuchen, wird IBM im Watson IoT Center vier BMW i8 Hybrid-Sportwagen zu Testzwecken nutzen. Prototyp-Lösungen, die auf der IBM Cloud-Plattform Bluemix laufen werden, sollen zeigen, wie mit Unterstützung von Watson neue dialogfähige Interfaces für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrer entstehen.

Mithilfe der Machine-Learning-Fähigkeiten von Watson sollen die Fahrzeuge erkennen und lernen, welche Präferenzen und Gewohnheiten ihre Fahrer haben und können entsprechend unterstützen und beraten. Darüber hinaus werden Bedienungsanleitungen für das Fahrzeug in Watson eingespeist, sodass der Fahrer dem System Fragen in natürlicher Sprache stellen kann. Die neuen Applikationen sollen zudem Wetterdaten nutzen sowie in Echtzeit Verkehrs- und Fahrzeuginformationen liefern. Ein Video dazu finden Sie hier .

