26.06.2018

BMW eröffnet Entwicklungszentrum in Schanghai Forschung & Entwicklung

Auf dem BMW China Innovationstag wurde das neue BMW Group Schanghai F&E Center China eröffnet. Im Rahmen des Events wurden Entwicklungen in den Bereichen Innovation, digitale Services, autonomes Fahren und Automobildesign präsentiert. Nach der Eröffnung des F&E Centers in Peking im Mai 2018 und des Shenyang Centers für Hochvoltbatterien ist das neue F&E Center in Schanghai das Dritte des BMW Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks in China.

© BMW

Das neue F&E-Center in Schanghai befindet sich im Stadtbezirk Puxi. Es besteht aus vier Abteilungen, die sich auf die Trends der Mobilität von morgen und auf innovatives Design fokussieren: Technologie Office China; Digitale Produkte & Services sowie Digitalisierung Customer Interface; Labor für vernetztes und automatisiertes Fahren; Designworks Schanghai Studio. Es erstreckt sich auf über 2.500 Quadratmeter und verfügt über eine offene und flexible Arbeitsumgebung, die Mitarbeiter inspirieren und die Zusammenarbeit fördern soll. Das F&E-Team setzt sich aus über 200 technischen Spezialisten und Designern zusammen. Davon kommen mehr als 90 % aus China. Ihr wissenschaftlicher Background ist breit gefächert: Big Data, Robotik, Künstliche Intelligent, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Maschinentechnik, Geschäftsmodellentwicklung und Volkswirtschaftslehre. Alle Abteilungen des F&E-Centers in Schanghai arbeiten zusammen und kooperieren mit anderen BMW-Standorten auf der ganzen Welt.

Fachbereich für Digitale Produkte & Services

Der Fachbereich für Digitale Produkte & Services entwickelt und betreibt in China neben BMW Connected auch weitere digitale Services, um ein Mobilitäts-Ökosystem zu kreieren. BMW Connected integriert das Fahrzeug nahtlos in das digitale Leben der Kunden. Dies geschieht über zahlreiche Touchpoints wie etwa das iPhone oder die Apple Watch. Ermöglicht wird es durch die BMW Open Mobility Cloud, ein Cloud-basiertes System. Mit BMW Connected erstreckt sich die Mobilität weit über das Fahrzeug hinaus. BMW hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein umfassendes Ökosystem an Mobilität zu schaffen und Kunden zugleich intelligente, nahtlose und personalisierte Mobilitätsdienste anzubieten. Mit BMW Connected China können über den intelligente Sprachassistent Tmall Genie und den intelligente Lautsprecher von Baidu Fahrzeug-Funktionen von Zuhause aus angefragt werden. In China nutzen bereits mehr als 1 Million Kunden BMW Connected.

Labor für vernetztes und automatisiertes Fahren

Das Labor für vernetztes und automatisiertes Fahren hat zum Ziel, sicherere, nutzerfreundlichere und intelligentere Lösungen für die Mobilität von morgen zu finden. Basierend auf Kundenanforderungen, technologischen Entwicklungen, technischen Standards und gesetzlichen Vorgaben entwickelt es das autonome Fahren in China. Etwa 60 Ingenieure arbeiten in China an Schlüsseltechnologien des autonomen Fahrens. Dazu zählen unter anderem hochauflösendes Kartenmaterial, Sensorik und Wahrnehmung, Fahrstrategie und Fahrzeugkontrolle, Interfaces für Mobilitätsdienstleistungen auf Abruf, Prototypen und regulatorische Themen. Im Mai 2018 hat BMW als erster OEM die Zulassung erhalten, das autonome Fahren auf chinesischen Straßen zu testen. Bis Juni 2018 hat BMW in China bereits etwa 200.000 km an simulierten Fahrten und nahezu 30.000 km an Tests auf öffentlichen Straßen absolviert.

Autonomes Fahren

Die BMW Group war einer der ersten internationalen Automobilhersteller, der das autonome Fahren entwickelte, kann hierbei auf eine mehr als 10-jähirge Erfahrung im Bereich F&E zurückblicken . In China entwickelt BMW das autonome Fahren seit 2014. China hat eine der komplexesten Infrastrukturen und der Welt, zudem kann das chinesische Fahrverhalten bisweilen sehr herausfordernd sein. Deshalb ist es eine wichtige Grundlage, hier eine lokale F&E-Abteilung für autonomes Fahren zu haben, um diese Technologie zu perfektionieren. 2017 hat BMW weltweit 40 Testfahrzeuge auf die Straßen gebracht, um Level 4 zu testen. 2018 wird sich die Zahl der Testfahrzeuge auf 80 erhöhen. Für BMW besitzt die Fahrsicherheit höchste Priorität und hat sich zum Ziel gesetzt, vor der Massenfertigung autonomer Fahrzeuge weltweit 200 Millionen Testkilometer zu absolvieren.

Technologie Office

Das Technologie Office China im F&E Center von Schanghai ist nach den Standorten in Kalifornien und Tokio das dritte Technologie Office seiner Art. Es fokussiert sich auf drei Hauptaufgaben: Megacity Mobilität China, Innovationen und Datenanalyse chinesischer Kundenfahrzeuge. Eines ihrer wichtigsten Projekte ist das Open Innovation Network, welches ein innovatives Ökosystem in China aufbaut. Das Netzwerk umspannt Peking, Schanghai, Hangzhou, Shenzhen und Hongkong. In Zusammenarbeit mit Universitäten, Start-ups und Technologie-Unternehmen führt es gemeinsame Forschungsprojekte durch.

Designworks Shanghai Studio

Das Designworks Shanghai Studio, ist – wie auch die Standorte in München und Los Angeles – ein globales, zukunftsorientiertes und kreatives Studio für Design. Es bietet Kunden aus der Automobilindustrie und weiteren Industriezweigen strategische Dienstleistungen an, um Innovationen und Unternehmenswachstum zu fördern. Mit einem multikulturellen Team, einer flexiblen Arbeitsorganisation und multidisziplinären Fähigkeiten ist das Studio in Schanghai für seine Kunden zu einem strategischen Partner geworden, das Designprodukte gemeinsam maßschneidert und zukünftige Marktchancen vorhersieht.

