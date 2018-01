Merken Gemerkt

30.01.2018

BMW baut Erprobungsgelände in Tschechien Investition

Die BMW Group hat den Bau eines neuen Erprobungsgeländes angekündigt. Das rund 500 Hektar große Areal wird in Sokolov (Falkenau an der Eger) im Regierungsbezirk Karlovarsky Kraj (Karlsbad) entstehen. Es liegt etwa zweieinhalb Autostunden vom Hauptentwicklungsstandort der BMW Group, dem Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) in München, entfernt.

© BMW Group

Die Inbetriebnahme des neuen BMW Group Erprobungsgeländes ist für Anfang des nächsten Jahrzehnts geplant. Es sollen mehrere hundert Arbeitsplätze entstehen. Die Investitionen liegen im dreistelligen Millionen Euro-Bereich.

Die vorhandenen Erprobungsflächen der BMW Group in Aschheim bei München, Miramas (Frankreich) und Arjeplog (Schweden) reichen für die erforderlichen Erprobungsumfänge kapazitativ nicht mehr aus. Deshalb hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten mögliche strategische Flächenoptionen in Deutschland und im benachbarten Ausland geprüft.

Es handelt sich um den ersten BMW-Entwicklungsstandort in Osteuropa.

