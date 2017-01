Merken Gemerkt

Merken

09.01.2017

Neues Entwicklungszentrum für autonomes Fahren

Um neue hochautomatisiert fahrende Modelle aller Marken der BMW Group zu entwickeln, wird BMW Group ihre Entwicklungskompetenzen für Fahrzeugvernetzung und automatisiertes Fahren in einem neuen Campus in Unterschleißheim bündeln.

„Wir programmieren hier tatsächlich noch selbst und können unsere Ideen eigenverantwortlich umsetzen“, erklärt André Müller, Softwareentwickler im Team autonomes Fahren. (© BMW Group)

Über 2000 Mitarbeiter sollen im Endausbau am neuen Standort von der Softwareentwicklung bis hin zur Straßenerprobung die nächsten Schritte zum vollautomatisierten Fahren entwickeln. Derzeit arbeiten rund 600 Mitarbeiter am hochautomatisierten Fahren. BMW sucht deshalb auch IT-Spezialisten und Softwareentwickler in den Bereichen künstliche Intelligenz, Machine Learning und Data Analysis (Alle derzeit offenen Stellen und Informationen findet man unter bmw.jobs/karrierewebsit).

Ab Mitte 2017 werden in Unterschleißheim alle Kompetenzen zusammengeführt, die derzeit über verschiedene Standorte verteilt sind. Agile Teams, kurze Wege – und vor allem kurze Entscheidungswege – sollen die neuen Arbeitsstrukturen prägen.

"Der zukünftige Entwicklungsstandort für autonomes Fahren befähigt uns, bis 2021 den BMW iNEXT, den ersten autonom fahrenden BMW, auf den Markt zu bringen", erklärte Klaus Fröhlich, Entwicklungsvorstand der BMW Group. Bereits dieses Jahr will die BMW Group dafür hochautomatisiertes Fahren auch im städtischen Umfeld in München erproben.