Merken Gemerkt

Merken

27.06.2019

BlackBerry und LG erweitern Partnerschaft Digitales Cockpit

BlackBerry baut seine Partnerschaft mit LG Electronics aus, um den Einsatz von vernetzter und autonomer Fahrzeugtechnologie für Automobilhersteller und Zulieferer zu unterstützen. Im Zuge der Vereinbarung wird LG Electronics eine Reihe von BlackBerry QNX-Software und -Services nutzen, um digitale Cockpits zu entwickeln. Dazu gehören Infotainment-Systeme, digitale Kombiinstrumente und Telematiksysteme für OEMs.

© BlackBerry

Beide Unternehmen verbindet bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Für die neuen Systeme wird BlackBerry LG mit QNX-Software einschließlich QNX Software Development Platform (SDP 7.0), QNX OS for Safety, QNX Hypervisor, QNX Akustik-Middleware, QNX SDK for Apps and Media sowie Ingenieurdienstleistungen für die Integration auf Systemebene, Leistungsoptimierung und Lösungsvalidierung ausstatten.

Als Anbieter von sicherheitszertifizierter, zuverlässiger und vertrauenswürdiger Software für die Automobilindustrie bietet BlackBerry OEMs und Tier-1-Lieferanten sicherheitszertifizierte Basissoftware und Cybersicherheitstechnologien.

weitere Informationen