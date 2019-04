Merken Gemerkt

04.04.2019

Bewerbertage bei Daimler Trucks & Buses E-Mobility Karriere

Am 10. und 11. Mai 2019 finden die Bewerbertage der E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses in der Konzernzentrale von Daimler in Stuttgart-Untertürkheim statt. Die Veranstaltung richtet sich an Absolventen, junge Berufstätige und Berufserfahrene verschiedener Fachrichtungen. Interessierte können sich jetzt noch bis zum 19. April online für eine Teilnahme bewerben.

© Daimler AG

Nach erfolgreicher Onlinebewerbung und einem Telefoninterview werden Bewerberinnen und Bewerber zu einer eineinhalbtägigen Veranstaltung an den Standort Stuttgart-Untertürkheim eingeladen. Dort können Sie an Fallstudien und Bewerbungsgesprächen teilnehmen.

Im Anschluss besteht für die Teilnehmer neben weiteren Aktivitäten - zum Beispiel einem Besuch im Mercedes-Benz Museum - die Möglichkeit, sich vor Ort mit Führungs- und Fachkräften über E-Mobilität und die Arbeit bei der der E-Mobility Group auszutauschen. Gesucht werden Mitarbeiter für die vier Kernfunktionen der E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses sowie für verbundene Funktionsbereiche.

Die 2018 gegründete E-Mobility Group definiert markenübergreifend die Strategie für Elektrofahrzeuge bei Daimler Trucks & Buses und erarbeitet eine einheitliche Elektroarchitektur. Die E-Mobility Group ist global aufgestellt, die Mitarbeiter arbeiten unter anderem in Portland, USA, Stuttgart, Deutschland und Kawasaki, Japan.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Bewerbungsprozess