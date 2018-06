Merken Gemerkt

15.06.2018

Betatester für Elektroroller gesucht Elektromobilität

Das von Absolventen der TH Köln gegründete Start-up PLEV Technologies hat einen faltbaren Elektroroller namens STEEREON entwickelt. Durch seine Allradlenkung ermöglicht dieser enge Kurvenradien und eine Carvingtechnik ähnlich wie beim Skifahren. Gleichzeitig bietet er neben einer integrierten Sitzmöglichkeit auch eine Straßenzulassung. Anfang 2019 sollen die ersten E-Roller erhältlich sein.

© TH Köln

Der aus Aluminium gefertigte Roller ist voll elektrisch, hat eine Leistung von 500 W und ist bis zu 25 km/h schnell. Die Reichweite des entnehmbaren Akkus beträgt je nach Fahrweise rund 50 Kilometer. Daraus ergeben sich Fahrkosten von circa 30 Cent pro 100 Kilometer. Die Ladezeit an einer normalen Steckdose beträgt zwischen zwei und drei Stunden. Der Roller lässt sich auf das Maß eines handelsüblichen Faltrads zusammenklappen.

Angeboten wird STEEREON in zwei Varianten: Als Cityausführung mit Straßenzulassung, abnehmbarem Sitz und Beleuchtung, sowie als Sportvariante ohne diese Bauteile. In Deutschland ist letztere nur auf Privat- und Firmengelände erlaubt, in Österreich und in der Schweiz kann auch die Sportvariante zulassungsfrei auf öffentlichen Straßen gefahren werden. Je nach Variante wird der Kaufpreis des E-Rollers zwischen 2.000 und 3.000 Euro liegen.

Beta-Tester erhalten Roller zum vergünstigten Preis

Interessentinnen und Interessenten können sich als Beta-Tester für die erste Serie des STEEREON anmelden. Im Gegenzug erhalten die Tester den Roller zum vergünstigten Preis. Die Testphase startet Anfang 2019.

Unterstützt durch die TH Köln und Mentor Prof. Dr. Michael Frantzen wird STEEREON über das Programm START-UP-Hochschul-Ausgründungen NRW gefördert, das mit Landesmitteln und Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wird.

