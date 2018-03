Merken Gemerkt

14.03.2018

Baubeginn für Eberspächer-Standort in Hermsdorf Firmen-News

Eberspächer gibt den Start der Bauarbeiten des Entwicklungsgebäudes und Produktionswerks der Eberspächer catem Hermsdorf GmbH & Co. KG bekannt. Die Produkte aus Thüringen bilden die Kerntechnologie für Heizungen in Elektro- und Hybridfahrzeugen.

PTC-Keramiken für elektrische Hochvolt-Fahrzeugheizungen © Eberspächer

Bis zum Herbst 2018 entsteht auf einem rund drei Hektar großen Grundstück im Gewerbegebiet Hermsdorf Ost I direkt an der Autobahn-Ausfahrt A4 ein Produktionswerk für PTC-Keramiken. Die Keramiken sind zentrale Bestandteile von elektrischen Fahrzeugheizungen, die unter anderem in Elektro- und Hybridfahrzeugen zum Einsatz kommen. Die Keramiken entstehen in mehreren Fertigungsschritten von der Rohware, über Granulate, Sinterware hin zu bedruckten und getrennten Platten. Von Hermsdorf werden die PTC-Keramiken in Eberspächer Werke in der Südpfalz, Polen und China geliefert. Dort werden sie als zentrale Komponenten in Luft- und Wasserheizungen für Kfz-Anwendungen verbaut. Die fertigen elektrischen Niedervolt- und Hochvolt-Fahrzeugheizungen liefert Eberspächer anschließend an die Produktionsbänder nahezu aller Automobilhersteller.

Seit Eberspächer im Juli 2016 das Produktionswerk der Paul Rauschert Steinbach GmbH in Hermsdorf übernahm, sind rund 80 Mitarbeiter in Hermsdorf tätig. Diese werden voraussichtlich im November 2018 das neue Werk in Betrieb nehmen. Für das erwartete Wachstum der Technologie plant das Unternehmen bis zu 150 weitere Arbeitsplätze, insbesondere in den produktionsnahen Bereichen der keramischen Industrie sowie der Mechatronik und den Werkstoffwissenschaften.

