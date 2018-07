Merken Gemerkt

Merken

20.07.2018

Baubeginn für den neuen Daimler Trucks Campus in Leinfelden-Echterdingen Neubau

Daimler Trucks führt ab 2021 die im Raum Stuttgart angesiedelten Unternehmensbereiche an einem Standort zusammen. Dazu erfolgte jetzt der Baubeginn. Am neuen „Daimler Trucks Campus“ in Leinfelden-Echterdingen können dann rund 2.000 Mitarbeiter vernetzt und interaktiv arbeiten.

Das Grundstück mit einer Fläche von rund 22.000 qm wurde Ende 2016 erworben. Das Gebäude hat rund 51.000 qm oberirdische Brutto-Geschossfläche. Der „Daimler Trucks Campus“ wird auf dem ehemaligen Georgii-Kobold-Areal in Leinfelden-Echterdingen erstellt.

Der zukünftige Daimler Trucks Standort in Leinfelden-Echterdingen unterstützt nicht nur Leadership 2020, die konzernweite Initiative für eine neue Kultur der Zusammenarbeit und Führung, sondern auch das Projekt Zukunft, mit dem Daimler anstrebt, die Geschäftsstrukturen des Konzerns durch die Bildung rechtlich selbstständiger Einheiten weiter zu fokussieren und zu stärken.

Neuer Standort für Daimler Trucks Funktionen in der Region Stuttgart auf einem Campus © Daimler

zu Daimler