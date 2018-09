Merken Gemerkt

Merken

04.09.2018

Battery Experts Forum 2019 in Frankfurt am Main Kongresse und Messen

Das Battery Experts Forum wird 2019 in Frankfurt am Main stattfinden. Um der, laut Veranstalter, großen Nachfrage gerecht zu werden, zieht das Battery Experts Forum 2019 von Aschaffenburg in die Finanzmetropole. Die Veranstaltung findet vom 10. bis 12. April 2019 statt.

© Batteryuniversity GmbH

An den drei Veranstaltungstagen referieren über 100 Anwender, Entwickler, Politiker wie auch Forscher internationaler Unternehmen und Institute über die Trends der Batterie-Branche. Dazu gehören Elektromobilität, Energiespeicherung, neue Materialien, Batterie-Zellen, Weltmarkt, Abuse-Tests und Sicherheit, Lebensdauer, Standards und Zertifizierungen sowie Batterieproduktion.

Am ersten Tag des Forums werden mehrere Batterie-Trainings angeboten, wodurch den Teilnehmern die Grundlagen zur Lithium-Ionen-Batterietechnologie, Batterie-Management-Systeme, Gefahrgut sowie Normen und Gesetze vermittelt werden.

Auf dem Battery Experts Forum werden Unternehmen aus der Batterie-Branche mit Ausstellungsständen im Forum der Messe Frankfurt vertreten sein. Teilnehmer haben die Möglichkeit, deren Produktentwicklungen kennen zu lernen, sich mit Experten auszutauschen und Geschäftskontakte zu knüpfen. Neu in 2019 ist das Messeticket, mit dem Interessenten die Möglichkeit haben, den Ausstellungsbereich zu besuchen.

weitere Informationen