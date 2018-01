Merken Gemerkt

Merken

10.01.2018

Batteriehersteller CATL eröffnet französische Niederlassung Firmen-News

Der Batterie-Entwickler CATL hat eine Niederlassung in Frankreich eröffnet. Ziel ist es, die bestehenden Beziehungen zu Automobil-Herstellern zu erweitern sowie neue Partnerschaften aufzubauen. Dabei sollen insbesondere die Anforderungen von französischen Autofahrern im Mittelpunkt stehen.

© CATL

Zu den Partnern gehört auch die Groupe PSA, mit der CATL momentan Batterielösungen für deren 2019er Modelle entwickelt. Gemeinsam werden sie die Einführung von Elektro-Fahrzeugen vorantreiben. Die zehn Mitarbeiter der französischen Niederlassung sind Ingenieure, die auf die Entwicklung von Batterietechnologien für E-Autos spezialisiert sind.

Contemporary Amperex Technology (CATL) wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Lithium-Ionen-Batterien für E-Mobilität und Energiespeicher-Lösungen. Dazu gehören Materialien, Batteriezellen, Batterie-Management-Systeme und Batterie-Recycling und -Wiederverwertung. Die Zentrale des Unternehmens ist in Ningde, China. CATL hat mehr als 15.000 Mitarbeiter und Niederlassungen in Shanghai, Jiangsu, Qinghai und Beijing sowie in München und Paris.

