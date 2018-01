Merken Gemerkt

15.01.2018

Baidu nutzt Bildsensoren von ON Semiconductor für ADAS-Plattform Apollo ADAS

ON Semiconductor hat sich der "Apollo Autonomous Driving Platform" von Baidu angeschlossen. Durch diese Zusammenarbeit können Partner über die von beiden Unternehmen gemeinsam entwickelten Bildverarbeitungslösungen verfügen. Apollo bietet ein Open-Source Software- und Hardwaresystem, das die Entwicklung autonomer Fahrzeug-Antriebssysteme ermöglicht.

© ON Semiconductor

ON Semiconductors vollständig qualifizierter, auf einem 3μm-Pixel basierender CMOS-Bildsensor bietet die Grundlage für die Entwicklung von Bildverarbeitungssystemen für autonomes Fahren. Neben der einfacheren und schnelleren Entwicklung, Prüfung und Implementierung von Automotive-Kamera-Anwendungen sollen Mitglieder des Apollo-Ecosystems durch die Partnerschaft vorrangigen Zugang zu technischem Support und den Produktinformationen von ON Semiconductor erhalten. Alle Apollo-Partner sollen auch vorab Gelegenheit haben, mit kommenden Bildsensortechnologien von ON Semiconductor zu arbeiten.

