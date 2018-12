Merken Gemerkt

20.12.2018

Axivion schließt weltweiten Vertrag mit Bosch Firmennews

Axivion meldet den Abschluss eines weltweiten Rahmenvertrags mit der Bosch Gruppe bekannt. Die Tools von Axivion werden seit rund 10 Jahren von Softwareentwicklern bei Bosch in den Produktbereichen Passive Safety und Active Safety im Geschäftsbereich Chassis Systems Control für Car Multimedia genutzt.

Die Axivion Bauhaus Suite ist ein Werkzeug Wahl für die automatisierte Architekturprüfung bei Bosch und wird auch für die statische Codeanalyse und MISRA-Checks eingesetzt. Die Tools kommen auch für die automatisierte statische Code-Analyse von automobilen Sicherheitssystemen zum Einsatz.

Mit der neuen Rahmenvereinbarung erhalten alle Mitarbeiter der Bosch-Gruppe unmittelbaren Zugriff auf die Toolsuite. So können sie die Qualität ihrer Software in der Entwicklung zuverlässig überwachen und über Produktgenerationen hinweg sichern.

Axivion mit Sitz in Stuttgart ist Hersteller von Software-Lösungen zur statischen Code-Analyse und zum Schutz vor Software-Erosion. Kernprodukt von Axivion ist die Axivion Suite, eine Toolsuite zur Verbesserung der Software-Qualität und Wartbarkeit von Systemen, die mit C, C++ und C# entwickelt werden. Die Toolsuite beinhaltet neben statischer Code-Analyse diverse Software-Werkzeuge für Architekturverifikation und Klon-Management. Sie wird ferner zur Vermeidung von weiteren Erosionsverursachern wie Zyklen, totem Code und Verstößen gegen Programmierrichtlinien eingesetzt.

Der MISRA-Checker von Axivion deckt 100 Prozent der automatisiert prüfbaren MISRA-Regeln der Programmierstandards MISRA C:2004, MISRA C:2012 und MISRA C++:2008 ab. Des Weiteren werden der AUTOSAR C++14 Styleguide sowie die für Software Security wichtigen CERT Programmierregeln unterstützt.

