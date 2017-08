Merken Gemerkt

04.08.2017

AVL unterstützt innovative Startups



Unter dem Namen „Creators Expedition“ veranstaltet AVL List ein Startup-Programm, um mit jungen, innovativen Unternehmen auf den Gebieten wie Elektrifizierung und autonomes Fahren zusammenzuarbeiten und neue Produkte und Services zu entwickeln.



© AVL

Mit dieser Initiative setzt AVL auf Co-Innovationen mit Startups in gemeinsamen Projekten. AVL öffnet sich u.a. auch gegenüber Software-Startups, um mit ihnen gemeinsam neue datengetriebene Services zu entwickeln und Geschäftsmodelle zu identifizieren. Im Rahmen dieses Programms arbeiten die Startups eng in einem Kunden- oder Forschungsprojekt mit den Teams der AVL zusammen und profitieren u.a. vom Zugang zu Expertenwissen und technischer Infrastruktur, wie Prüfstände, Testsysteme und entsprechender Software. Im Rahmen des sechsmonatigen Programms liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung innovativer Technologien. Anschließend wird die neue Lösung am Markt getestet und mit den Startups über die weitere Form der Zusammenarbeit beraten.

AVL ist ein Unternehmen für die Entwicklung, Simulation und das Testen von Antriebssystemen (Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, Elektromotoren, Batterien und Software) für PKW, Nutzfahrzeuge und Großmotoren. AVL beschäftigt weltweit über 8.600 Mitarbeiter. 2016 betrug der Umsatz 1,4 Milliarden Euro.

Startups können sich online für die Teilnahme an dem Programm bewerben.

weitere Informationen