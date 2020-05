Merken Gemerkt

26.05.2020

AVL-Tagung "Motor & Umwelt" erstmals als digitales Event Veranstaltung

Aufgrund der Coronakrise wird die 32. AVL-Tagung „Motor & Umwelt“ nicht wie bisher als Fachkonferenz in Graz, sondern diese Woche als digitales Event durchgeführt. AVL erwartet mehr als 2.000 Teilnehmer aus rund 54 Nationen. Die Konferenzsprache ist Englisch, die Teilnahme ist kostenlos.

Thema der Tagung ist „Umweltneutrale Mobilität – Emissionen und Lifecycle-CO 2 : kein Gegensatz mehr?“ 2019 war weltweit ein Rückgang der Verkäufe von Pkw zu verzeichnen. Diese Zurückhaltung lässt sich mit einer gewissen Unsicherheit der Käufer erklären. Die Unsicherheit betrifft aber auch die Fahrzeughersteller: Werden genügend Kunden bereit sein, Elektrofahrzeuge zu kaufen? Wenn ja, zu welchem Preis? Welche Rolle werden die verschiedenen Hybridkonzepte spielen?

Hochrangige Experten aus der Fahrzeugindustrie, wie z.B. Nikolai Ardey (Volkswagen AG), Philippe Hamon (Valeo Siemens eAutomotive), Ingo Scholten (Geely PT), Heiko Weller (Robert Bosch GmbH) und viele andere mehr beleuchten dieses aktuelle Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Alle Keynotes und Präsentationen werden online verfügbar sein. Die Tagungsteilnehmer haben die Möglichkeit, über Kommentare mit den jeweiligen Experten zu interagieren. Den Abschluss des digitalen Events bilden am Freitag, den 29. Mai, drei separate Podiumsdiskussionen, in welchen ausgewählte Fragen der gesamten Tagungswoche von den Vortragenden beantwortet werden. Darüber hinaus wird auch eine Ausstellung geboten, die in einem digitalen Rundgang besichtigt werden kann.

Mehr Informationen und Link zur Registrierung