06.02.2020

AVL erwirbt Anteile an FIFTY2 Simulation

Das Unternehmen AVL List hat Anteile in nicht genannter Höhe an der FIFTY2 Technology in Freiburg übernommen. Das Start-up FIFTY2 war durch Ausgliederung aus der Universität Freiburg entstanden und hat das Softwaretool PreonLab zur Simulation bislang nicht realisierbarer Anwendungsfälle der Fluid-Dynamik entwickelt.

© AVL/FIFTY2

Zwischen beiden Unternehmen besteht bereits seit einigen Jahren eine Vertriebspartnerschaft. Durch den Einstieg von AVL als Gesellschafter wird diese Partnerschaft nun bekräftigt. Mit PreonLab will AVL seinen Kunden neue Möglichkeiten der Simulation von Flüssigkeiten in kürzerer Zeit, mit geringerem Aufwand und komplexen Darstellungsmöglichkeiten bieten.

AVL ist ein Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Test von Antriebssystemen (Hybrid, Verbrennungsmotoren, Getriebe, Elektromotoren, Batterien und Software) für Pkw, Nutzfahrzeuge und Großmotoren. AVL beschäftigt weltweit über 10.400 Mitarbeiter. 2018 betrug der Umsatz 1,75 Milliarden Euro.

