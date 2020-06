Merken Gemerkt

24.06.2020

AVL eröffnet Kompetenzzentrum für Sensortests in Bayern Forschung

AVL treibt die Entwicklung und Optimierung von Fahrerassistenzsystemen seit vielen Jahren mit dem Ziel voran, die Sicherheit auf den Straßen deutlich zu steigern. Die Sensorik ist dabei ein Kernelement zum Erfolg. Das neu gegründete „ADAS/AD-Sensortest- Kompetenzzentrum“ in Roding ist in der Kombination von Sensortests mit der Entwicklung von Softwarelösungen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz laut AVL eine aktuell weltweit einzigartige Pilotanlage und ein bedeutender Schritt zu einer nachhaltigen und inklusiven Mobilität der Zukunft. Das Projekt fügt sich sowohl in die Technologieoffensive „Hightech Agenda Bayern“ wie auch in das Cluster Automotive in Bayern ein.

Die zwei Geschäftsführer Anton Angermaier (links) und Dr. Georg Schwab (rechts) von AVL Software and Functions © AVL

Besonderes Augenmerk wird auf Kamera-, Radar- oder Lidar-Sensoren in Fahrzeugen gelegt, die das menschliche „Sehen“ ergänzen oder ersetzen und den Fahrer damit unterstützen oder es ermöglichen, Fahrfunktionen zu übernehmen. Die diesbezüglichen Anforderungen sind vielfältig und reichen von unterschiedlichen Witterungsbedingungen über ländliche Straßen mit Kurven, Steigungen und Gefällen bis zu Überholvorgängen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

Realer autonomer Busbetrieb als Testfeldanwendung

Eine der Kernaufgaben des Kompetenzzentrums ist es, die im Labor gewonnen Ergebnisse mit realen, im Straßenverkehr erfassten Daten abzugleichen. Deshalb wird im Kompetenzzentrum gemeinsam mit der Stadt Roding ein autonomer Überland-Busbetrieb als Referenz-Testfeldanwendung durchgeführt. Die Region Roding mit dem bereits vorhandenen qualifizierten Fachpersonal und der engen Anbindung an den Technologiecampus Cham der TH Deggendorf bietet dafür optimale Voraussetzungen. Ergänzt wird das Angebot der AVL am Standort Roding durch Entwicklung von Softwarelösungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz sowie Web- und App- Anwendungen. Im Fokus der Lösung liegt die Individualisierung und Flexibilisierung des öffentlichen Nahverkehrsangebotes, um die Mobilität und somit auch die Lebensqualität im ländlichen Raum nachhaltig zu verbessern.

