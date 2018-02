Merken Gemerkt

05.02.2018

Autonomes Park-System von Hitachi Automotive und Clarion Kooperation

Hitachi Automotive Systems und Clarion haben gemeinsam ein autonomes Parksystem namens „Park by Memory“ entwickelt, das sich die Umgebung häufig genutzter Parkplätze einprägt. Nun treten beide Unternehmen an Automobilhersteller heran, um das System auf den Markt zu bringen.

Die beiden Unternehmen haben die Technologie „Park by Memory“ entwickelt, mit der Fahrzeuge an häufig genutzten Stellplätzen, wie daheim oder am Arbeitsort, automatisch eingeparkt werden können.

„Park by Memory“ scannt die Umgebung von Parkflächen mittels Schallsensoren und GPS-Daten und kombiniert diese mit Bildern aus der Vogelperspektive, beigesteuert von Clarions Kamerasystem SurroundEye, bei dem Kameras beidseitig vorn und hinten am Fahrzeug integriert sind. Anhand dieser Daten „prägt“ sich das System die Parkumgebung ein. Erkennt „Park by Memory“ eine bekannte Stellfläche, so meldet das System dem Fahrer, dass das Fahrzeug automatisch geparkt werden kann. Der Fahrer kann dann den automatischen Parkvorgang per Knopfdruck – entweder im Fahrzeug oder per Smartphone – einleiten.

Dank der Bilderkennungsdaten von SurroundEye kann „Park by Memory“ Fahrzeuge in Stellflächen unterschiedlicher Formen einparken, auch solche, die nur durch weiße Streifen gekennzeichnet sind. Da das System mit Standard-GPS-Daten von Fahrzeugnavigationsgeräten anstelle eines speziellen Ortungssystems arbeitet, ist laut Anbieter eine schnelle Einführung der Technologie möglich.

