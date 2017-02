Merken Gemerkt

17.02.2017

Autonomes Fahren: Ford investiert in Argo AI

Ford wird in den kommenden fünf Jahren eine Milliarde US-Dollar in Argo AI investieren, ein auf künstliche Intelligenz und Robotik spezialisiertes Start-up-Unternehmen aus Pittsburgh/USA. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung einer Software-Plattform für autonome Fahrzeuge, die Ford bis 2021 auf die Straße bringen will.

© Ford

Die Software soll dann auch anderen Marktteilnehmer in lizensierter Form zur Verfügung gestellt werden. Argo AI wurde von ehemaligen Google- und Uber-Managern gegründet und wird von Ford-Ingenieuren unterstützt. Ford wird zwar als Stakeholder die Mehrheit bei Argo AI halten, dennoch wird das Unternehmen weitgehend unabhängig operieren. Die Argo AI-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt. Bis Ende dieses Jahres sollen mehr als 200 Mitarbeiter am Hauptsitz der Firma in Pennsylvania sowie in der Bay-Area von San Francisco arbeiten.