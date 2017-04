Merken Gemerkt

03.04.2017

Autonomes Fahren: Ford investiert 1,2 Milliarden Dollar

Ford tätigt Investitionen in Höhe von 1,2 Milliarden kanadische Dollar (ca. 836 Millionen Euro ) in der kanadischen Provinz Ontario, die im Rahmen einer strategischen Partnerschaft von Ford mit der Regierung von Ontario und der kanadischen Regierung insbesondere in die Entwicklung der nächsten Generation vernetzter und autonomer Fahrzeuge fließen.

Ford richtet in Windsor unter anderem ein Programm für moderne Fertigungsverfahren ein, um das dortige Werk zu einem weltweit führenden Standort der Antriebsproduktion zu machen. Eine zentrale Investitionsmaßnahme ist zudem die Gründung des Ottawa Forschungs- und Entwicklungscenters (Ottawa Research and Engineering Centre) mit den Schwerpunkten Infotainment, In-vehicle-Modems, Gateway-Module, Fahrassistenzfunktionen und autonome Fahrzeuge. Die Investition von Ford soll nicht nur 300 neue Jobs im Bereich vernetzter Fahrzeuge nach Ontario bringen, sondern auch dafür sorgen, dass zahlreiche weitere Arbeitsplätze langfristig erhalten bleiben.