23.05.2017

Autonomes Fahren: Delphi wird Systemintegrator

BMW, Intel und Mobileye als Kooperationspartner haben Zulieferer Delphi als neuen Entwicklungspartner und Systemintegrator für ihre Plattform zum Autonomen Fahren angekündigt.

Gemeinsam wollen sie ein Kooperationsmodell aufzusetzen, das skalierbare Lösungen für die gesamte Automobilindustrie sowie potentiell weitere Branchen liefert. Die Serienproduktion von hoch- und vollautomatisierten Fahrzeugen soll bis zum Jahr 2021 erfolgen.

© BMW AG

Delphi hat für BMW bereits einen Prototypen der Computing Plattform entwickelt und arbeitet gemeinsam mit Intel und Mobileye in den Bereichen Umfeldwahrnehmung und Sensor Fusion für das automatisierte Fahren. Zudem wurde bereits eine skalierbare Architektur entwickelt, die auch von anderen Herstellern adaptiert werden kann. Eine Schlüsselrolle für Delphi wird die Integration der technologischen Lösungen in die jeweiligen Fahrzeugarchitekturen der entsprechenden Hersteller sein. Zudem könnte Delphi notwendige Hardware-Komponenten, wie Sensoren oder spezifische Anpassung an die Kundenwünsche sowieweiterer Applikationen zur Differenzierung bereitstellen.

Die Partnerschaft zwischen Delphi und den Kooperationspartnern ist nicht-exklusiv. Die Kooperationspartner arbeiten daran, weitere Integrations- und Entwicklungspartner zu gewinnen, um Automobilhersteller bei der Erfüllung der zukünftigen Kundenbedürfnisse zu unterstützen. "Wir sind auf bestem Weg, 40 Testfahrzeuge in der zweiten Hälfte des Jahres auf die Straße zu schicken. Delphi als Integrationspartner wird dabei helfen, die Einführung von autonomen Fahrzeugen verschiedener Hersteller auf den Straßen zu beschleunigen und gleichzeitig eine Differenzierung gegenüber dem Kunden zu ermöglichen," sagte Intel CEO Brian Krzanich.