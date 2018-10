Merken Gemerkt

17.10.2018

Automotive Networks 2018: Finale Programmübersicht

Am 6. November 2018 findet in München zum 5. Mal die internationale Fachtagung ›Automotive Networks – IVN technologies and E/E architecture‹ statt. Wir haben Ihnen eine Übersicht aller Vorträge und Referenten erstellt.

Die Fachtagung ›Automotive Networks‹ bietet Experten eine Plattform für den fundierten Informations- und Erfahrungsaustausch zu aktuelle Fragen rund um IVN-Technologien und E/E-Architekturen.

Für das Programm zeichnet der Fachbeirat unter der Leitung von Dr. Günter Reichart (Tagungsleiter, ehemals BMW Group) Verantwortung. Dem Gremium gehören zudem Harald Eisele (Opel Automobile GmbH), Dr. Kirsten Matheus (BMW Group), Jürgen Röder (Continental), Dr. Thomas Galla (Elektrobit), Frank Kirschke-Biller (Ford-Werke GmbH), Rüdiger Roppel (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG), Christian Horst (Robert Bosch GmbH) und Dr. Marcel Wille (Volkswagen AG) an.



Letzter bestätigter Vortrag ist: Why is Network Security in vehicles so hard? von Dr. Lars Völker, BMW Group

Abgerundet wird die Fachtagung durch eine Abendveranstaltung am Vortag mit Gelegenheit in entspannter Atmosphäre erste vertiefende Gespräche zu führen.



Alle Vorträge der Fachtagung im Überblick:

Dinner speech auf der Vorabendveranstaltung

Year 2035: Mobility in the artifical intelligence cloud

Frank Thomsen, Innovation Consultant and Creative Director › jambit GmbH, Munich



View from another industry

Industrial Ethernet and Time-Sensitive Networking

Ludwig Winkel, Digital Factory Division, Technology and Innovations › Siemens AG, Karlsruhe

Trends in IVN technologies – for lower and higher data rates

High-bandwidth solutions for the connected and autonomous Car

Juergen Baumgartner, Product Marketing Manager Automotive › Valens Semiconductor GmbH

Highlights on key figures of the 10BASE-T1S multidrop PHY

Piergiorgio Beruto, Senior System Designer › Canova Tech Srl, Padova, Italy

Panel discussion

Live-TED and panel discussion: Towards automated driving and future mobility – Do we have the right answers for the in-vehicle electrical architecture and its development processes?

Moderation: Dr. Günter Reichart

Panelist: Dr. Andreas Titze › Volkswagen AG | David Weinrauch › Ford-Werke GmbH | Shehnaz Louvart › Renault SAS | Alexander Much › EB | Thomas Hogenmüller › Robert Bosch GmbH

Security on IVN level

Why is Network Security in vehicles so hard?

Dr. Lars Völker › BMW Group, Munich

Facing the challenges on security measures in automotive Ethernet based EE architectures

Ramona Jung, M.Sc., Security Project Manager › ESCRYPT GmbH, Stuttgart

Securing automotive Ethernet networks

Matan Atad, Network Security Research Leader › Argus Cyber Security Ltd., Tel Aviv, Israel

Service-based architecture

Introduction to service-based architecture

Dr. Kirsten Matheus › BMW Group



In-vehicle network management for future service-oriented architectures

Maximilian Brückl › Continental, Regensburg



A retro perspective summary about the first experiences implementing a service-oriented EE architecture

Cornelius Butzkamm, Team Manager Networking and Gateway › Bertrandt Ingenieurbüro GmbH, Ingolstadt