18.10.2017

Automotive Networks 2017: IVN technologies and E/E architecture

Am 23. November 2017 treffen sich in München wieder Experten aus aller Welt, um auf der internationalen Fachtagung ›Automotive Networks‹ aktuelle Fragen rund um IVN-Technologien, zukünftige E/E Architekturen und Safety & Security-Themen zu diskutieren.

Die Teilnehmer erwarten in diesem Jahr anwenderorientierte Fachbeiträge und Best-Practice-Beispiele unter anderem von 5G Lab Germany, BMW Group, Continental, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Elektrobit Austria GmbH, Jaguar Land Rover, Marvell Semiconductor, Thales Austria GmbH und Volvo Car Corporation. Besonderes Programmhighlight ist die Podiumsdiskussion ›Will we have a mono-technological in-vehicle network in the future?‹.

Abgerundet wird die Fachtagung durch eine Abendveranstaltung am Vortag mit Gelegenheit in entspannter Atmosphäre erste vertiefende Gespräche zu führen. Für die Dinner Speech ›Security for Automotive Cyber Systems‹ konnte Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Hof (Technische Hochschule Ingolstadt, CARISSMA - Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area; INSicherheit – Ingolstädter Forschungsgruppe angewandte IT-Sicherheit) gewonnen werden.

Die Vorträge der Fachtagung am 23. November im Überblick:

Trends in IVN technologies

5G the Automotive Network

Prof. Frank H. P. Fitzek, Professor and Chair of the Deutsche Telekom; Chair of Communication Networks Group at Technische Universität Dresden

Coordinating the 5G Lab Germany, Dresden

Introduction of CAN FD into the Next Generation of Vehicle E/E Architectures

Dr. Marc Schreiner, Development Engineer Bus systems and transmission reliability › Daimler AG, Ulm

Automotive Ethernet from 10Mbps – 10Gbps

Christopher Mash, Automotive Ethernet Director › Automotive Solutions Group, Marvell Semiconductor

Mono-technological In-Vehicle Network

Dr. Karsten Wittmack, Manager Communication Technology › BMW AG, Munich

Panel Discussion: Will we have a mono-technological In-vehicle Network in the Future?

Moderation: Dr. Kirsten Matheus, Ethernet & IVN Strategy › BMW AG, Munich

Future E/E Architecture between Evolution and Revolution

IVN Technologies for Current and Future EE Architectures

Hans Alminger, Director › Volvo Car Corporation, Göteborg, Sweden

Automotive Plug & Play – from Theory to Implementation

Dr. Michael Ziehensack, Director, Car Infrastructure Software › Elektrobit, Vienna, Austria

Hari Parmar, Project Lead Network Technologies › Jaguar Land Rover, Gaydon, England

Safety & Security in Future Automotive Networks

Communication Integrity and Availability in Ground Transportation Systems

Dr. Michael Paulitsch, Head of Base Systems and Product Line Manager Vital Platform › Thales, Vienna, Austria

Fail-Operational Systems based on Automotive Ethernet

Dr. Martin Holzer, Senior Expert Functional Safety › Elektrobit, Vienna, Austria

Jürgen Röder, Head of Future in Vehicle Networks & Driving Functions › Continental, Regensburg

Network Security for Service Oriented EE Architectures

Dr. Christian Meineck, Architecture & IVN › Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Weissach