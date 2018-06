Merken Gemerkt

04.06.2018

Automotive-Messtechnik von Rohde & Schwarz Messtechnik

Rohde & Schwarz zeigt auf der Automotive Testing Expo Europe (ATE2018) in Stuttgart (5. bis 7. Juni 2018) sein Portfolio an Messtechnik für den Automobilbereich. Im Mittelpunkt stehen dabei Anwendungen in den Bereichen Radar, V2X-Communication, eCall und Automotive Ethernet für Entwicklung, Qualifizierung und Produktion.

© Rohde & Schwarz

Die Messtechnik für Radaranwendungen von Rohde & Schwarz ermöglicht es Entwicklern wie Fertigungsingenieuren, die Qualität Ihrer Radarlösung zu testen. Auf der Stuttgarter Messe zeigt Rohde & Schwarz folgende Testlösungen:

Charakterisierung der Signaldurchlässigkeit von Radarabdeckungen mit dem bildgebenden System R&S QAR

Prüfung von Radar-Sensoren am Ende der Produktionslinie mit dem Radar-Echo-Generator R&S AREG100A und der Schirmkammer R&S ATS1500A, die speziell für Messungen an Automotive-Radarsensoren ausgelegt ist

Breitbandige Spektrums- und Signalanalyse bis 90 GHz für automobiles Radar mit dem R&S FSW85

Tests mit dynamischen Automotive-Radarszenarien in der Entwicklungsphase von Radarsensoren mit dem ARTS9510C Automotive-Radar-Testsystem

Testlösungen für Automotive Ethernet

Fahrerassistenz- und Infotainment-Systeme erfordern eine höhere Übertragungsbandbreite im Bordnetz als traditionelle Bussysteme wie beispielsweise der CAN-Bus leisten können. Im Premiumsegment verwenden Fahrzeughersteller hierfür bereits Automotive Ethernet. Rohde & Schwarz hat eine Testlösung zur Qualifizierung von 100BASE-T1 und 1000BASE-T1 Automotive-Ethernet-Schnittstellen entwickelt. Hersteller können mit dem Oszilloskop R&S RTO2000 und dem Netzwerkanalysator R&S ZND ihre Steuergeräte entwicklungsbegleitend oder im Rahmen von Typprüfungen testen und beurteilen.

Für die Fehlersuche und Optimierung von 100BASE-T1-Produkten werden außerdem Trigger- und Decodier-Lösungen für die Rohde & Schwarz-Oszilloskope vorgestellt. Mit dem Handheld-Oszilloskop R&S Scope Rider kann der Anwender Fehler während Drive-Tests untersuchen.

Vernetzte Fahrzeugkommunikation (V2X) und eCall

Für die Entwicklung vollständig autonomer Fahrzeuge ist die Vehicle-to-everything-Kommunikation (V2X) entscheidend, und Mobilfunktechnik spielt hier eine wichtige Rolle. So zeigt Rohde &Schwarz eine Lösung für Protokoll- und Applikationstests für die zellulare 3GPP Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V) mit dem Radiokommunikationstester R&S CMW500.

Während das für Neuwagen seit 31. März 2018 verpflichtende eCall-Notrufsystem noch GSM nutzt, wird die nächste Generation auf LTE basieren. Rohde & Schwarz hat seine eCall-Testlösung, in der die R&S CMW500-Plattform zum Einsatz kommt, erweitert, um Next Generation eCall (NGeCall) abzudecken. Rohde & Schwarz zeigt eine Testlösung für die auf LTE basierende nächste Generation des Emergency Calls, bei der ein R&S CMW500 Wideband Communication Tester als Netzwerk-Emulator mit integriertem IMS-Server fungiert.

Rohde & Schwarz zeigt diese Testlösungen auf der Automotive Testing Expo Europe 2018 in Halle 10, Stand 1624.

