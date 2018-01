Merken Gemerkt

15.01.2018

Automotive Grade Linux in Toyota-Fahrzeugen Software

Automotive Grade Linux (AGL), ein branchenübergreifendes Konsortium, das eine offene Plattform für das vernetzte Fahrzeug entwickelt, hat auf der CES in Las Vegas bekannt gegeben, dass seine Unifide Code Base Plattform jetzt in Toyota-Fahrzeugen verwendet wird. AGL kündigte außerdem den Beitritt von fünf neuen Mitgliedern an, darunter Amazon Alexa.

© AGL

Das Amazon Alexa-Team plant, aktiv an der Spracherkennung für die AGL-Plattform mitzuwirken und diese zu unterstützen. Weitere neue Mitglieder sind Green Hills Software, Kernkonzept, SanCloud und die Sysgo AG.

Das erste AGL-basierte Toyota Infotainment-System wurde auf dem Toyota Camry 2018 in den USA angekündigt. Das System ist jetzt in Fahrzeugen weltweit im Einsatz.

"Die Einführung von Open-Source-Software und die aktive Teilnahme an Projekten wie AGL sind wesentliche Bestandteile unserer Technologiestrategie", sagte Keiji Yamamoto, Executive Vice President, Connected Company der Toyota Motor Corporation. „Die Flexibilität der AGL-Plattform hat es uns ermöglicht, unser neues Infotainment-System schnell auf mehrere Fahrzeugmodelle weltweit auszuweiten."

