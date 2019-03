Merken Gemerkt

28.03.2019

Automobilhersteller testen Sensoren mit dSPACE Radar-Prüfständen Messen und Testen

Zwei Monate nachdem dSPACE eine Entwicklungspartnerschaft mit den beiden auf Radar-Technologie spezialisierten Unternehmen miro-sys und ITS geschlossen hat, wurden jetzt die ersten Radar-Prüfstände ausgeliefert, die mit den neuesten dSPACE Automotive Radar Test Systemen (DARTS) ausgestattetet sind.

Die Prüfstände gehen zu Kunden in Nordamerika, Europa und China. Im Rahmen der Partnerschaft hatte dSPACE die Intellectual Property an der Radar-Technologie übernommen und integriert die neu entwickelten Systeme nun auch in Hardware-in-the-Loop Prüfstände. „Radar-Lösungen sind eine entscheidende Technologie für das autonome Fahren. Mit unseren Produkten und Komponenten beschleunigen wir die Entwicklung und die Absicherung von Radar-Systemen bei Automobilzulieferern und -herstellern“, sagt Martin Goetzeler, CEO von dSPACE. Mithilfe der Radartechnologie im Auto können Geschwindigkeiten und Entfernungen von Objekten in Echtzeit und selbst bei extremen Wetterbedingungen zuverlässig bestimmt werden.

© dSPACE

