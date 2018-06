Merken Gemerkt

12.06.2018

Daimler Trucks gründet Forschungszentrum für automatisierte Lkw Forschung & Entwicklung

Daimler Trucks & Buses gründet ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für automatisiertes Fahren in Portland, Oregon. Der Innovationsstandort wird eng mit bereits bestehenden Entwicklungsfunktionen für automatisiertes Fahren in Stuttgart und Indien zusammenarbeiten.

Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum entwickelt Systeme für automatisiertes Fahren bei Daimler Trucks & Buses entlang einer übergreifenden Technologiestrategie weiter. Die Experten widmen sich dazu allen Aspekten rund um die Entwicklung, Erprobung und Validierung von automatisierten Fahrzeugen. Dazu arbeiten die Ingenieure in Portland eng mit ihren Kollegen der Forschungs- und Entwicklungseinheiten der Daimler Trucks-Standorte in Stuttgart (Deutschland) und Bangalore (Indien) zusammen und bilden so ein globales Netzwerk. Die Aktivitäten, gerade auch am Standort Stuttgart, sollen weiter ausgebaut werden.

Durch eine Verzahnung innerhalb des Daimler-Konzerns und den Austausch von Erfahrungen aus bisherigen Forschungsprojekten, nutzt Daimler Trucks & Buses auch künftig Synergieeffekte mit den anderen Fahrzeug-Sparten, insbesondere aus dem Pkw-Bereich.

Daimler Trucks investiert in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt mehr als 2,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Davon fließen mehr als 500 Millionen Euro in Elektromobilität, Konnektivität und automatisierte Nutzfahrzeugtechnologie. Dazu gehört auch die Investition in das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum für automatisiertes Fahren in Portland.

