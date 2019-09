Merken Gemerkt

30.09.2019

Autolicht in HD-Qualität 25.600 Pixel auf einem LED-Chip Forschung und Entwicklung

Osram entwickelt seine Multi-Pixel-Hybrid-LEDs „Eviyos“ für Autoscheinwerfer weiter. Das Bauteil findet mit seinen mehr als 25.000 einzeln ansteuerbaren Pixeln auf 40mm² Platz. Die einzelnen Lichtpunkte rücken dabei bis auf einen Pixelabstand von 40µm zusammen.

Eine wesentliche Eigenschaft der Eviyos-Familie besteht darin, dass immer nur die Pixel leuchten, die je nach Situation auch benötigt werden. Die zweite Generation der Eviyos befindet sich aktuell in der Entwicklung – zeigt laut Osram aber bereits heute, wie sich die Automobilbeleuchtung in den kommenden Jahren verändern wird. Scheinwerfer werden künftig mehr können, als nur den Weg zu leuchten. Sie können Bereiche präzise beleuchten oder ausblenden, während andere Bereiche in vollem Licht erstrahlen. Doch auch jenseits der klassischen Beleuchtung erlaubt die Technologie neue Anwendungen. Je nach Applikation kann der Entwickler künftig mehrere Eviyos miteinander oder auch mit anderen konventionellen LEDs kombinieren.

Die erste Generation der Hybrid-LED Eviyos mit ihren 1.024 einzeln ansteuerbaren Pixeln soll Anfang 2020 in den Markt eingeführt werden. Die Markteinführung der zweiten Eviyos-Generation ist für 2023 geplant.

