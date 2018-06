Merken Gemerkt

21.06.2018

Auszeichnung für Aptiv bei den AutomotiveINNOVATIONS Awards 2018 Preisverleihung

Aptiv wurde bei den AutomotiveINNOVATIONS Awards 2018 für seine Connected Services Plattform als innovationsstärkster Automobilzulieferer in der Kategorie „Interieur und Interface“ ausgezeichnet. Der Preis, der seit 2012 gemeinsam vom Center of Automotive Management (CAM) und der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) vergeben wird, würdigt die innovativsten Leistungen in der Automobilindustrie.

Die Connected Services Plattform von Aptiv ist ein konfigurierbares Telematiksystem, das Daten in Echtzeit analysiert und nach Relevanz klassifiziert. Dadurch wird die Menge der zu verschiebenden und zu speichernden Daten reduziert. Autonome Autos verarbeiten riesige Mengen an Daten. Diese werden von unzähligen für die autonome Steuerung benötigten Sensoren in das Auto eingespeist. Durch die Connected Services Plattform von Aptiv ist es nicht erforderlich, alle diese Daten in die Cloud zu übertragen oder in dieser zu speichern. Die Plattform kuratiert die Daten und extrahiert nur die wichtigsten: Dadurch wird eine große Herausforderung im Ecosystem für autonomes Fahren gelöst.

Die Mobilitätsplattform von Aptiv wird bereits von Herstellern eingesetzt und kommt unter anderem bei 30 selbstfahrenden Autos im Netzwerk des Fahrdienstvermittlers Lyft in Las Vegas zum Einsatz.

David Paja, President, Aptiv Advanced Safety & User Experience, nimmt AutomotiveINNOVATIONS Award in der Kategorie „Interieur und Interface“ entgegen. von links: Professor Dr. Stefan Bratzel, Center of Automotive Management. David Paja, President, Aptiv Advanced Safety & User Experience. Barbara Hahlweg, Moderatorin. Felix Kuhnert, Global Automotive Leader PwC. © PwC

