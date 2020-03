Merken Gemerkt

17.03.2020

Aufsichtsrat beruft Frank Weber in den Vorstand der BMW AG Personalie

Der Aufsichtsrat der BMW AG hat Frank Weber (53) als neues Mitglied des Vorstands berufen. Weber übernimmt zum 1. Juli 2020 das Ressort Entwicklung und tritt damit die Nachfolge von Klaus Fröhlich an, der mit Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand geht.

Frank Weber wurde als neues Mitglied des Vorstands der BMW AG berufen. © BMW AG

Frank Weber trat 2011 in die BMW Group als Leiter Gesamtfahrzeug ein und verantwortet heute die Produktlinie Rolls-Royce und Oberklasse BMW. Zuvor war der Maschinenbau-Diplomingenieur bei anderen Automobilherstellern in verschiedenen leitenden Funktionen überwiegend in der Entwicklung tätig.

„Wir freuen uns, mit Frank Weber einen sehr kompetenten Nachfolger für Klaus Fröhlich gefunden zu haben. Als Produktlinienleiter hat er einen entscheidenden Anteil am Erfolg unserer äußerst erfolgreichen großen Baureihen BMW 7er, 8er, X5 und X7“, erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats der BMW AG, Norbert Reithofer, am Donnerstag.

„Besonders wichtig ist mir, Klaus Fröhlich höchste Anerkennung für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit nicht nur im Vorstand der BMW AG auszusprechen. Fröhlich hat über 30 Jahre wichtige Impulse für die technologische Führerschaft des Unternehmens gesetzt, beispielsweise bei der Elektromobilität, EfficientDynamics sowie bei der digitalen Vernetzung und Prozessen. Wir wünschen ihm im Namen des Unternehmens alles Gute für seine Zukunft und sind zuversichtlich, mit Frank Weber den Kurs erfolgreich fortzusetzen“, ergänzt Reithofer.

Der Vorsitzende des Vorstands der BMW AG, Oliver Zipse, sagte: „Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Frank Weber, der den Vorstand mit seiner internationalen Perspektive und seiner Kompetenz unter anderem in den Bereichen Gesamtfahrzeugverantwortung und Elektromobilität hervorragend verstärkt.“

