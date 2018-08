Merken Gemerkt

24.08.2018

Auf Dünnschicht-Technologie basierende Sensorprodukte Sensorik

Die Kaufbeurer Mikrosysteme Wiedemann (KMW) entwickelt und fertigt Sensorik, die auf Dünnschicht-Technologie beruht. Dabei verfügt KMW über Expertise in den Bereichen Dünnschichttechnologie, Multisensorik sowie Aufbau- und Verbindungstechnik.

© Mikrosysteme Wiedemann

Bei dem angebotenen Sensor-Sortiment liegt der Fokus unter anderem auf Großmotoren. Am Verbrennungsmotor können KMW-Sensoren Temperaturen und Druck während des Arbeitszyklus direkt im Zylinder/Brennraum, in Kraftstoffeinspritzsystemen (einschließlich Speicherdruck) und auf beiden Seiten von Turboladern (Turbine und Verdichter) messen. Auch für die Messung von Wasserstoffdruck in der Infrastruktur oder bei Brennstoffzellen eignen sich die Sensorelemente und Sensoren.

