Merken Gemerkt

Merken

22.05.2017

AUDI zeigt voll integrierte Android HMI-Lösung

Audi präsentierte auf der Entwickler-Konferenz Google I/O eine Android Automotive-Lösung, die voll in das Infotainmentsystem des Autos integriert ist.

© AUDI

Diese Weltpremiere erschließt laut Aussagen von Audi neue Perspektiven, mit denen sich die Entwicklung der Connectivity-Dienste stark beschleunigen lässt. So könnten beispielsweise neue Apps schnell als weitere Connect-Dienste in die Autos gelangen, wenn sie die Anforderungen erfüllen und von Audi und Google frei gegeben werden. Der Technologieträger Audi Q8 sport concept, den Audi auf der Google I/O präsentierte, hat Android bereits an Bord. Die neuen Funktionen, darunter der Streaming-Dienst Spotify, Google Play Music und der Google Assistant, laufen im großen MMI-Touch-Display mittig im Dashboard. Zusätzlich sind Informationen im Audi virtual cockpit direkt im Blickfeld des Fahrers sichtbar. Die neuen Dienste wurden erstmalig voll in das markenspezifische Infotainmentsystem von Audi integriert. Als Navigationskarte dient einerseits weiterhin die Audi-übliche Datenbank von HERE, andererseits steht dem Fahrer auf Wunsch auch die Navigation über Google Maps zur Verfügung. Ein Benachrichtigungs-Center für eingehende Nachrichten und Anrufe komplettieren die neuen Dienste im Showcar.