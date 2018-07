Merken Gemerkt

23.07.2018

Audi und Huawei kooperieren Zusammenarbeit

Audi und Huawei haben eine Absichtserklärung zur strategischen Kooperation unterzeichnet. Beide Partner wollen Projekte im Bereich intelligent vernetzter Autos, das automatisierte Fahren und die Digitalisierung von Services im Fahrzeugumfeld vorantreiben. Außerdem wird soll Mobilfunkstandard „LTE-V“ bei einem Pilotprojekt in China getestet werden.

2017 war Audi als erster ausländischer Autohersteller gemeinsam mit Huawei und den chinesischen Behörden am erstmaligen Einsatz von „LTE-V“ auf öffentlichen Straßen in der ostchinesischen Millionenstadt Wuxi beteiligt. „LTE-V“ ist eine Technologie, welche die Kommunikation von vernetzten Autos mit ihrer Umwelt ermöglicht. Dabei wurden den Fahrern durch die Verbindung zu Ampelsystemen und Videoüberwachung an Kreuzungen Verkehrsinformationen in Echtzeit übermittelt.

Im September 2018 geht das Projekt auf der „World Internet of Things Exposition“ in Wuxi mit einem breiteren Anwendungsspektrum in die nächste Phase.

Die Vernetzung von Fahrzeugen ermöglicht den Austausch relevanter Informationen mit dem Umfeld. Dafür benötigen die Autos eine hochwertige und stabile Datenverbindung. Voraussetzung für den Ausbau dieser Kommunikation sind Forschung und Erprobung. Die Zusammenarbeit zwischen Audi und Huawei soll auch die laufende Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens und der Digitalisierung von Services im Fahrzeugumfeld fördern. Um die Kompetenzen der Technikexperten in beiden Fachbereichen zu stärken, vereinbarten beide Parteien die Entwicklung von Schulungsprogrammen.

Die Vereinbarung ist Teil einer großangelegten Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beider Länder, die der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel initiiert haben. © Audi AG

