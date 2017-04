Merken Gemerkt

26.04.2017

Audi plant Übernahme einer US-Mietwagen-Firma

Audi beabsichtigt seinen bisherigen Minderheitsanteil an Silvercar auf 100 Prozent zu erhöhen. Das US-Unternehmen hat sich auf digitalbasierte Angebote zur flexiblen Fahrzeugnutzung im gehobenen Marktsegment spezialisiert.

Audi beabsichtigt, seinen bisherigen Minderheitsanteil am Mobilitätsdienstleister „Silvercar“ auf 100 Prozent zu erhöhen. Das US-Unternehmen hat sich erfolgreich auf digitalbasierte Angebote zur flexiblen Fahrzeugnutzung im gehobenen Marktsegment spezialisiert. © AUDI AG

Neben dem Kerngeschäft von Silvercar sollen auch die erfolgreich gestarteten Audi-Mobilitätsdienste auf dem US-Markt weiter ausgebaut werden. Die Übernahme steht derzeit unter Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Behörden. Im Mittelpunkt des Portfolios von Silvercar steht ein exklusives Mietwagen-Angebot an amerikanischen Flughäfen. Das 2012 gegründete Start-up ist bei seinen Kunden für hohen Komfort und ein besonderes Service-Niveau bekannt – von der Buchung bis zur Fahrzeug-Rückgabe per App. Mit Audi shared fleet haben die beiden Partner bereits einen ersten Mobilitätsdienst in Zusammenarbeit auf dem US-Markt eingeführt.

