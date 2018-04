Merken Gemerkt

05.04.2018

Audi, Italdesign und Airbus entwickeln Konzept für horizontale und vertikale Mobilität Mobilitätskonzept

Audi, Italdesign und Airbus haben ein rein elektrisches, vollautomatisiertes Konzept für horizontale und vertikale Mobilität vorgestellt. Es handelt sich um ein Fortbewegungsmittel, dass in ferner Zukunft Menschen in Großstädten schnell und komfortabel auf der Straße und in der Luft transportieren und dabei Verkehrsprobleme lösen soll.

Im Innenraum befindet sich ein 49 Zoll-Bildschirm, die Mensch-Maschine-Interaktion erfolgt über Sprach- und Gesichtserkennung, Eye-Tracking sowie Touch-Funktion. Die leichte, zweisitzige Passagierkabine lässt sich entweder mit einem Auto- oder einem Flugmodul koppeln. Audi unterstützt im Projekt mit Know-how zu Batterietechnik und Automatisierung.

Italdesign entwickelt für Audi und andere Kunden diverse Fahrzeug-Konzepte. Pop.Up Next soll als flexibles On-Demand-Konzept dienen, das den Menschen urbane Mobilität in der dritten Dimension ermöglichen soll. Italdesign setzt auf ein Netzwerk aus Städten, Universitäten und verschiedenen Stakeholdern, um die Zukunft der Mobilität in Städten zu verbessern.

Eine erste Version der Studie Pop.Up hatte vor einem Jahr auf dem Autosalon in Genf Premiere. Pop.Up Next ist leichter als sein Vorgänger und das Interieur wurde neu gestaltet. © Italdesign

