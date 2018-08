Merken Gemerkt

24.08.2018

Audi e-tron wird mit dem Haus vernetzt eMobility

Audi vernetzt das Elektromodell Audi e-tron mit der heimischen Infrastruktur des Nutzers und arbeitet dazu mit zwei neuen Partnern zusammen. Das Zusammenspiel mit Heimenergie-Managementsystemen von SMA Solar Technology und der Hager Group soll das kostenoptimierte Laden ermöglichen – auf Wunsch auch mit Photovoltaik-Strom.

Für das Laden in den eigenen vier Wänden, wo typischerweise ein Großteil aller Ladevorgänge stattfindet, bietet Audi verschiedene Lösungen an: Das serienmäßige Ladesystem compact erlaubt das Laden mit bis zu 11 kW Leistung. Das optionale Ladesystem connect verdoppelt die Leistung auf 22 kW, dazu hat der Audi e-tron ein zweites, optionales Ladegerät an Bord. Zudem vernetzt sich das Ladesystem connect über das Haus-WLAN mit der Infrastruktur und ermöglicht im Zusammenspiel mit einem Heimenergie-Managementsystem (HEMS) intelligente Ladefunktionen.

Optimiertes Laden

Mit dem Ladesystem connect und einem entsprechend ausgestatteten HEMS kann der Nutzer für das Laden des Audi e-tron variable Stromtarife nutzen. So kann er zu kostengünstigen Zeiten die Batterie mit Strom versorgen und dabei gleichzeitig persönliche Mobilitätswünsche berücksichtigen, wie etwa Abfahrtszeit oder Lade-Level. Die dafür nötigen Stromtarifdaten bezieht das Ladesystem connect entweder vom HEMS oder von den individuell hinterlegten Kundenangaben im myAudi Portal.

Verfügt das Haus über eine Photovoltaik-Anlage, ist es dem Anwender möglich, den Ladevorgang so zu optimieren, dass der Audi e-tron bevorzugt mit dem eigenerzeugten Strom lädt. Dazu berücksichtigt der Elektro-SUV prognostizierte Sonnenscheinphasen, die das HEMS zur Verfügung stellt, und den aktuellen Stromfluss am Hausanschluss.

Schutz vor Blackout

Der Nutzer erhält durch die intelligenten Ladefunktionen einen Blackout-Schutz. Er lädt immer mit der maximal verfügbaren Leistung, die der Hausanschluss und das Auto ermöglichen. Dabei berücksichtigt das Ladesystem den Bedarf der anderen Verbraucher und vermeidet so ein Überlasten des Hausanschlusses und das Auslösen der Haupt-Sicherung. Seine individuelle Ladestatistik und den Ladeverlauf kann der Nutzer über das myAudi Portal und in der myAudi App einsehen. Neben den Ladezeiten und der geladenen Strommenge sind auch die entsprechenden Kosten aufbereitet. Die Daten werden auf einem geschützten Server gespeichert und lassen sich im Portal auswerten und exportieren.

